Netflix kooperiert mit Deutscher Telekom und Vodafone

Der US-Videodienst Netflix hat sich zum Deutschland-Start laut einem Medienbericht die Unterstützung der Deutschen Telekom gesichert. Der Konzern wolle mithilfe von Netflix das Angebot an Filmen und Serien in seiner Fernsehplattform Entertain ausweiten, schreibt die Wirtschaftswoche in ihrer neuen Ausgabe. In Österreich startet Netflix ebenfalls kommende Woche.

" Netflix stellt sich in Deutschland so breit auf wie noch in keinem anderen Land zuvor", hieß es weiter unter Berufung auf einen Insider. So setze Netflix im Mobilfunk auf eine Kooperation mit Vodafone. Die Firma gibt Details zum Angebot in Deutschland am Dienstag bekannt.

Deutschland gilt als harte Nuss für den Anbieter mit weltweit 50 Millionen Kunden. Netflix trifft hier auf einen Markt mit mehreren Konkurrenten. Die Nummer eins, Maxdome, liegt bei einem Marktanteil von rund 35 Prozent. Außerdem hat Deutschland mehr kostenlose Fernsehprogramme als in vielen anderen Ländern.

Der WDR will unterdessen eine eigene Internet-Plattform für Filme auf Abruf mit einem Fokus auf Krimis und TV-Produktionen aufbauen. "Wir wollen in diesen Nischen für unsere öffentlich-rechtlichen Inhalte, wie etwa die Serie "Mord mit Aussicht" und die "Sendung mit der Maus", die richtigen Geschäftsmodelle finden und sie in hoher Qualität und möglichst vollständig anbieten", sagte der Wirtschaftswoche der Chef des Rechtehändlers WDR Mediagroup, Michael Loeb.