Netflix kommt nach Europa

Die in den USA beliebte Online-Videothek Netflix will auch in der Alten Welt mehr Zuschauer erreichen. „Wir planen, uns später im Jahr merklich in Europa auszubreiten“, erklärte das Unternehmen am Mittwoch. Es gebe „international eine große Chance für Netflix“. Wohin die Reise genau gehen soll, blieb indes unklar.