Netflix kommt bald*

Und bald heißt bei Netflix der Zeitraum "Ende 2014" in dem aus heutiger Sicht der Start geplant ist. Um Interessierten einen Anreiz zu liefern, offeriert das Unternehmen die Möglichkeit sich für eine Netflix-Mitgliedschaft zu registrieren und dann in Hoffnungen auf einen baldigen Start zu schwelgen.



Die wahrscheinlich am schwierigsten zu überwindende Hürde für den Video-on-Demand-Anbieter sind der Erwerb regionaler Rechte an Filmen und TV-Serien, für die es verhandelte und bezahlte Lizenzen bei Anbietern, zu denen Netflix in den direkten Wettbewerb tritt, gibt.



*Betiteltung erfolgte in Anlehnung an das Weihnachtslied Leise rieselt der Schnee, die zu projektierten Netflix-Start Ende 2014 passt.