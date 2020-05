Netflix expandiert in Europa

Netflix ist seit 2013 in sieben europäischen Märkten operativ tätig. Demnächst wird das Video-on-Demand-Angebot in sechs weiteren europäischen Märkten - Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich und Luxemburg - starten und sein derzeitigen Abonnenten-Stand von 50 Millionen (inklusive dem amerikanischen Heimatmarkt) erweitern. Aufgrund der aktuellen Rechte-Situation ist zu erwarten, dass sich Netflix mit einer Mischung aus US-Serien und künftig mit Eigenproduktionen etablieren will. Netflix muss sich in einem wettbewerbsintensiven Bewegtbild-Markt etablieren. Derzeit wird kolportiert, dass in Deutschland und Österreich das On-Demand-Angebot mit einem Abo-Preis im Bereich von acht bis zwölf Euro etabliert werden soll.