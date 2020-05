Nestlé sucht Gewinner per GPS

euSechs GPS-Sender in Nestlé-Schoko-Snack-Packungen der Marken Kit Kat, Aero und Yorkie werden in Großbritannien und Irland unter das Konsum-Volk gemischt. Werden diese speziellen Snack-Packs geöffnet, aktiviert sich der Sender und sendet das Signal an Nestlé. Eine "Sondereinheit" des Konzerns "spürt" die Sender dann auf und überreicht ihnen umgerechnet 12.000 Euro Preisgeld.