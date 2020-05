Nestlé Schöllers Smartphone-Eis ohne Stiel

atMittels Ersatzhandlung will Nestlé Schöller die Vorfreude von Eisfans auf den echten Genuss von Gefrorenem stimulieren. Als Eis-Ersatz setzt die Marke die App Leck mich! ein. Apple- und Android-Gourmets können, solcherart zweideutig aufgefordert, ihre Zungenfertigkeit unter Beweis stellen und virtuell Nestlé Schöller-Produkte verzehren. Dieses Geschlecke soll in weiterer Folge unter Wettbewerbsbedingungen in individuellen Facebook-Communities Verbreitung finden.