Nestlé kauft Petfinder.com

Mit Petfinder.com erschließt sich der Konzern direkte und tiefe Einblicke in die Zielgruppe von und für Purina. Aus deren Bedürfnissen, Nachfragen lassen sich Sortiment, Produkt-Entwicklung, Diversifikation, Vertrieb, Verkauf und Marketing über alle Ebenen der Brand hinweg verfeinern. Diese Effektivität wirkt wiederum auf Absatz, Umsatz, ROI, Profitabilität, Markenwert und sollten hier nicht explizit erklärt werden müssen.



Nestlé Purina entkoppelt sich damit von der Business Intelligence, die Handelspartner und Vertriebslinien liefern. Weiters kann der Konzern das Purina-Mediabudget signifikant optimieren und Kundenbeziehungen durch vielerlei Online-Marketing-Wege und dem Ausbau von Social Media-Kommunikation intensivieren. Weiters eröffnet sich Purina damit Content Marketing-Spielräume. Das sind, die in Grundzügen wichtigsten Effekte dieser Übernahme.



Petfinder.com wird von Discovery Communications an Nestlé Purina verkauft. Die Akquisition soll im Juli 2013 abgeschlossen sein.



atmedia.at