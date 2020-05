Nespresso-Crema auf Gewista-Tassen

Diese Out-of-Home-Sonderwerbeform ist auf freistehenden City Light-Stellen platziert. Diese Art der Streuung, die in der Jahreszeit in der es länger dunkel als hell ist und das Sujet daher mit seiner optischen Wirkung punkten will, erfolgte mittels 13 Standorten in Wien, Salzburg, St. Pölten und in Kärnten.