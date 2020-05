Frontaler Angriff

Der als " Zielgruppenkanal" apostrophierte TV-Service ist mit seinen "lebensnahen Factual Entertainment-Formaten, Spielfilmen, Musiksendungen, internationalen Kaufserien und Comedys" wird von RTL-Medienpolitik-Verantwortlichen Tobias Schmid als "frontaler Angriff auf das Privatfernsehen" kritisiert. Bei ProSieben Sat.1 wird ZDFneo als "öffentlich-rechtliches Privatprogramm" klassifiziert. Das Programm soll am 1. November erstmals on air gehen. Es gibt keine Nachrichten und die Primetime beginnt um 21 Uhr. Beim ZDF strebt man mit dieser Einführung ein strategische Neuausrichtung an und will darüber hinaus, auf dem Hintergrund fragmentierter Zielgruppen, "eine starke Senderfamilie unter dem Dach des ZDF" bilden.