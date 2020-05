int // Twitter soll nicht über ein durch Werbung finanziertes Geschäftsmodell profitabel werden. Der erste Schritt, Umsatz zu machen, wird, wie Twitter-Gründer Biz Stone im Rahmen des Reuter Global Technology Summit gestern in New York erklärte, mittels Services für professionelle Nutzer und Unternehmen erfolgen. Stone ist der Ansicht, dass Werbung in und um Twitter-Message Nutzer verärgert. Weiters ist nicht geplant, Vermarktungsprofis zu engagieren.