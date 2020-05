Nein zum Frankreich-Modell

at // Ein werbungfreier ORF, so wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Anbietern in Frankreich von Präsident Nicolas Sarkozy auferlegt, kommt nicht in Frage. ORF-Betriebsrat Gerhard Moser hält ein solche Lösung für "indiskutabel". Auch Medienstaatssekretär Josef Obermayer lehnt das französische Modell ab, um eine gesunde Finanzierung aufrechtzuerhalten. Der frühere Bundesratspräsident Herwig Hösele hatte unlängst laut über eine Werbebefreiung des ORF nach 20 Uhr nachgedacht.