Nein, ich gehe nicht!

at // ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz will auf Druck von Bundeskanzler Werner Faymann nicht gehen. "Der Plan des Kanzlers, Wrabetz zum freiwilligen Rückzug am 2. April zu bewegen, ist vorerst gescheitert", schreibt Österreich. Nach dem Gespräch vergangenen Donnerstag der Vorwoche schließt Wrabetz ein Ende seiner Generaldirektoren-Ära vor Vertragsende im Jahr 2012 aus. "Ich trete unter Garantie nicht zurück. Ich lasse das Unternehmen ORF jetzt nicht im Stich, wechsle auch nicht in einen anderen Job, weil der ORF ohne funktionierende Führung in die gröbsten Schwierigkeiten kommen würde!", dementiert der ORF-Chef in der Tageszeitung jeglichen Rückzugshandel.