Nebenbei bemerkt

atEin interessantes Detail am Rande der jüngeren politischen Entwicklungen in den ORF-Gremien ist, dass die Vorsitze sowohl des ORF-Stiftungsrates als auch des Publikumsrates von Vertretern der Arbeiterkammer übernommen wurden. Hans Preinfalk ist im Brotberuf Leiter der Abteilung Kommunikation in der Arbeiterkammer Oberösterreich. Brigitte Kulovits-Rupp leitet die Öffentlichkeitsarbeit der Arbeiterkammer Burgenland. Zufälle gibt es auf dieser Ebene eher keine.