Native Advertising Ökosystem

deHurtigst lösen sich im Online-Media- und Werbegeschehen die Trends ab. Während in Österreich noch mit mehr oder weniger großer Lust und Unlust an der harten Nuss Real Time Advertising geknappert wird, machen sich, beispielsweise, die deutschen Kollegen auf in das neue Trend-Thema Native Advertising. Das schier unüberschaubare Dienstleister-Angebot lichtet der Technologie-Anbieter NativeAds mit einer Art Karte der nach Relevanz-Faktoren ausgewählten nativen Player.