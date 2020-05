Naspers steigt bei DST ein

Partner werden Brüder

Der Medienkonzern investiert 388 Millionen US-Dollar in DST und bringt den 39,3-Prozent-Anteil an Mail.ru ein. DST ist an Facebook und Zynga beteiligt und Eigentümer von ICQ. Naspers Myriad International Holding ist wiederum in Europa im Internet-Geschäft tätig. Unter anderem betreibt das Unternehmen in der Schweiz und in Österreich die Auktionsplattform Ricardo.