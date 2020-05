Nächtliche Teppichverleger

"Wenn man so eine Aktion einmal durchführt, muss man sie in jedem Fall wiederholen und dann konsequent beibehalten", erklären die beiden Blaupapier-Geschäftsführer Gernot Weninger und Helmut Kansky dazu. Nicht zuletzt wegen der, wie sie mitteilen, Responsequote von 100 Prozent auf ihre Aktion. Abgesehen von dieser Kunden-Akzeptanz ist die Aktion in drei Kategorien möglicher Anwärter auf eine oder drei Columbus-Auszeichnungen.