Nächstes Compliance-Problem beim ORF

Nach der Diskussion um ein veröffentlichtes Werbevideo der voestalpine mit Fernseh-Innenpolitikchef Hans Bürger wurde nun ein weiterer Fall bekannt, in dem ein ORF-Journalist in einem Werbevideo für ein Unternehmen auftaucht. Auf YouTube kursierte zuletzt ein etwa sechsminütiger Clip, in dem „Zeit im Bild“-Moderator Tarek Leitner durch die Milch- und Käse-Produktion der Obersteirischen Molkerei führt. Das Produktwerbevideo wurde im Mai 2015 auf der Video-Plattform hochgeladen.