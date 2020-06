Nadja Bernhard moderiert "Kulturmontag"

Nadja Bernhard wird die neue Clarissa Stadler: Die bisherige ORF-Korrespondentin wird ab Mitte März neben ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl die Moderation des ORF-TV-Kulturmagazins " Kulturmontag" übernehmen, teilte der ORF am Dienstag in einer Aussendung mit. Stadler hatte im November 2011 ihren Rückzug vom Bildschirm bekanntgegeben.



"Der ` Kulturmontag` gehört zweifelsohne zu den Aushängeschildern des ORF, wenn es um hochwertigen und anspruchsvollen Journalismus geht. Nach vielen Jahren im Aktuellen Dienst - zuletzt mit Fokus auf Kriseneinsätze - freue ich mich nun auf die neue Herausforderung, gemeinsam mit Martin Traxl den ` Kulturmontag` zu moderieren", so Bernhard. "Als Präsentatorin ist sie eine echte Entdeckung", streut Kulturchef Traxl der neuen Kollegin bereits im Vorfeld Rosen.



Bernhard, 1975 in Kanada geboren, kam 1999 zum ORF. Sie studierte Publizistik und Kunstgeschichte an der Universität Wien und verbrachte bis Jänner 2011 insgesamt zehn Jahre als ORF-Journalistin im Ausland. Unter anderem war sie als Italien-Korrespondentin und als Korrespondentin in Washington tätig. Zuletzt informierte sie das heimische TV-Publikum an der Seite von Karim El-Gawhary von der Ägyptischen Revolution aus Kairo.