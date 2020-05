Nackte, die die tele.ring-Realität erweitern

Alexander Gänsdorfer, Senior Brand Manager von tele.ring, spricht in diesem Fall von einem "nächsten technologischen Fortschritt" und meint die Verknüpfung von " Augmented Reality in Verbindung mit einer gelungenen Idee". Denn das vorliegende Projekt, so Gänsdorfer weiter, ist eine Vermittlung von "angereichertem Inhalt, passend zu unserer Werbelinie", die als "unkonventionell, spielerisch und dadurch erinnerungswürdig" verstanden werden soll.