Nachfolge für Rund um die Burg gesucht

Literatur, Autoren, Bücher, 24 für sie reservierte Stunden und reger Publikumszuspruch vor dem Burgtheater in Wien. Das macht seit mittlerweile 20 Jahren das Kultur-Event 24 Stunden der Literatur. Rund um die Burg aus. Die Veranstaltung wurde von Andy Gaiser erfunden und von seiner Asset Networks realisiert. Gaiser sucht, um Rund um die Burg in eine neue Ära zu führen, ein Unternehmen, eine Agentur, die den Event übernimmt und selbständig fortführt. Interessenten kontaktieren Andy Gaiser per ag@asset-marketing.at.