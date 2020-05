Nacheiferndes Netzwerk

de // Irgendwann kommt der Zeitpunkt für jedes Netzwerk sich zu öffnen. Bei Xing wird dieser Punkt "in ein paar Monaten" sein, wie Stefan Groß-Selbeck, Xing-Vorstandsvorsitzender seit Jahresbeginn, erklärt. Diese Öffnung dient dem Crowd-Sourcing im weitesten und engagierten Programmierern, die der Community nutzbringende Applikationen schaffen sollen, im engeren Sinne. Und Xing hat eine weitere Öffnung nötig. In Richtung anderer Märkte. Facebook saugt am Xing-Potential. Allerdings nicht annähernd so stark wie LinkedIn in Deutschland. Xing muss daher expandieren und zügig neue Märkte erschließen. "Es gibt eine Reihe von Ländern, in denen wir eine kritische Masse schaffen müssen", sagt Groß-Selbeck.