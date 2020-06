ProSieben startet Musikshow mit App-Voting

Der nächste, bitte: Nach der ARD versucht sich jetzt auch der Privatsender ProSieben an einer interaktiven Live-Show. Bei "Keep Your Light Shining" sollen App-Nutzer ebenfalls ins Geschehen eingreifen. Start ist am Donnerstag, 22. Mai, um 20.15 Uhr.

Deutsche TV-Macher stellen sich seit Monaten die Frage, wie sie die so beliebten Smartphone-Apps in ihre Shows einbinden können. Beim ARD-"Quizduell" ging das Experiment zuletzt in die Hose. Mit der " Quizduell"-App sollten Nutzer live gegen Kandidaten im Studio spielen können. Daraus wurde aber nichts, technische Probleme machten die interaktive Live-Sendung von Anfang an zur Pannen-Show. Erst bei der achten Show am Mittwoch funktionierte die Kombination einer App-Anwendung mit einer TV-Show, was die dpa als "historischen Moment" in Deutschland wertete.

ProSieben glaubt fest daran, dass es bei ihnen nun besser laufen wird. "Unabhängig vom ' Quizduell' arbeiten wir seit Monaten an der Voting-Plattform über ProSieben-Connect und testen die Anwendung in den verschiedensten Szenarien und unter verschiedensten Voraussetzungen", erklärt ein Sendersprecher gegenüber der dpa. Man habe, ähnlich wie die ARD-Show, einen Plan B in der Tasche, falls die Systeme tatsächlich streiken sollten. Jörg Pilawa hatte statt der App-Nutzer einfach das Studiopublikum abstimmen lassen.