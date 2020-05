myTaxi expandiert nach Graz

de, atNach Wien erweitert Intelligent Apps den Einsatz-Raum des Vermittlungsservice myTaxi auf die steirische Hauptstadt Graz. 100 Taxis sind in der Stadt in das System, das auf der direkten Verbindung zwischen Fahrgast und Taxi-Lenker beruht, eingebunden. Der bestellende Fahrgast wird bei myTaxi mittels GPS lokalisiert. Dessen Anfrage an den, diesem Ort frühest erreichbaren Taxi-Lenker vermittelt.