MySugr gewinnt Startup Week Challenge

MySugr ist ein Online- und Mobile-Service für an Diabetes erkrankte Menschen und wird in den kommenden Wochen 2011 gelauncht. In dem Service sind Spiel, soziales Netzwerk und Daten kombiniert. Der Sieg der Startup Week Challenge beschert dem Unternehmen 30.000 Euro und einen dreiwöchigen Arbeitsbesuch im Silicon Valley um Kontakte zu knüpfen.



MySugr wurde am 17. September in Berlin im Rahmen des Hasso Plattner Ventures-Forum als The Most Promising Company gewürdigt.



