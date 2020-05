MySpace geht an Specific Media

Arbeiter- vs. Akademiker-Community

US-Medien kolportieren eine Kaufpreis von 35 Millionen US-Dollar. MySpace wurde damit von der News Corporation regelrecht verhökert. Der Konzern hatte das Network 2005 um 580 Millionen US-Dollar gekauft. MySpace rückte in den vergangenen Jahren zusehends in den Schatten von Facebook und bekam den Stempel Arbeiter-Community und proletoid aufgedrückt, während Facebook als Akademiker-Community seinen Siegeszug antrat. Zum Bedeutungsverlust von MySpace gesellte sich sofort auch der Verlust an Unternehmens- und Börsenwert.



Specific Media, 1999 von den Brüdern Tim, Chris und Russell Vanderhook gegründet, begründet die Akquisition mit dem Synergie-Potenzial auf Inhaltsebene sowie mit dem Potenzial der Nutzerbeziehungen von MySpace.



Specific Media ist neben den USA auch in Europa tätig. In Deutschland unterhält das Medien-Unternehmen ein Büro in München.