MyHammer-Werkstatt füllt sich

Auf dem in Deutschland, Österreich und Großbritannien operativ agierenden Marktplatz waren 2010 im Schnitt 3.400 Aufträge täglich und bis zu 14.000 Angebote von Handwerkern platziert. Das zur Vergabe anstehende Auftragsvolumen bewegt sich, laut MyHammer, in einer Höhe von 100 Millionen Euro. Seit Ende Dezember arbeitet das Unternehmen am Markteintritt in den USA.