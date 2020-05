Mydays packt die Schenker aus

mydays - Weil Schenken das Schönste ist from serviceplan group on Vimeo.

Dieser Spot der anlaufenden Kampagne ist mittlerweile in den Werbefenstern und -blöcken der ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe platziert und on Air.



Erstes Airing des Spots war am 13. Oktober 2013. Der Tag markiert gleichzeitig den Kampagnen-Beginn in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diese endet am 24. Dezember 2013. Der TV-Mix erstreckt sich im wesentlichen auf die Programm ProSieben, Sat.1, kabeleins und sixx.



Der TV-Flight ist das Kernstück der Kampagne. Flankiert wird dieser zielgruppen-orientierte Media-Flight durch Mydays.de, durch Print-Einsätze und in Social-Media-Kanälen.



Die Kampagne wurde, nach deren Vergabe im Rahmen eines Pitches, von Serviceplan Campaign konzipiert und realisiert. Deren Kreativkonzept baut klarerweise in Verbindung mit Weihnachten auf dem Akt des Schenkens auf und widmet sich den Glücksempfinden von Beschenkten und Schenkenden sowie den dabei entstehenden Momenten der Verbundenheit und Dankbarkeit. Die kreative Umsetzung dreht sich infolgedessen um die starke emotionale Komponente des bevorstehenden Weihnachtsfestes 2013. Die aber schon bei der Auswahl und der Suche des richtigen Geschenks beginnt.



"Die Emotion des Schenkers steht aber im Fokus", kommentiert Matthias Harbeck, Geschäftsführer Kreation bei Serviceplan Campaign, die Kommunikationskreation.

Credits:

Auftraggeber: Mydays Erlebnisgeschenke; Geschäftsführer: Fabrice Schmidt; Marketingleiter: Bernhard Klammt;

Agentur: Serviceplan Campaign; Kreativ-Geschäftsführung: Matthias Harbeck; Beratung: Markus Koch, Denise Mancinone; Kreation: Oliver Palmer.