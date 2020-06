Mutter und Tochter spielen König

In einem von Militarismus, Tugend und Disziplin beherrschten Mikrokosmos wächst der junge Friedrich auf. Um dem Drill zu entgehen, flüchtet er sich in Musik und Literatur. Die fortwährenden Demütigungen kulminieren in einem missglückten Fluchtversuch Friedrichs – seinerzeit Hochverrat und nach dem ursprünglichen Verdikt des Vaters mit der Todesstrafe zu ahnden. Die Strafe fällt noch grausamer aus: Friedrich wird gezwungen, den Tod seines Freundes und Mitverschwörers Hans Hermann von Katte mitanzusehen.

Die Hinrichtung des engsten Vertrauten wird zum einschneidenden Erlebnis im Leben des Thronfolgers. Aus dem beinahe linkischen, Flöte spielenden Schöngeist wird ein Meister der Verstellung, der sich den herrschenden Verhältnissen anpasst. So geht Friedrich gegen seinen Willen die Heirat mit Elisabeth Christine ein, um dies zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen. Als er selbst König wird, lässt er keine Gelegenheit aus, seine Macht zu vergrößern. Das benachbarte Schlesien wird 1740 das erste Opfer seiner unstillbaren Ruhmessucht.