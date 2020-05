Mutter-Tochter-Kampf

usa // Ein veritabel schmerzvolles Niveau hat der Kampf um Sparziele in der New York Times Company erreicht. Der Medienkonzern versucht mit aller Macht die Zustimmung von Gewerkschaften zum 20-Millionen-Dollar-Sparprogramm für den zum Unternehmen gehörenden Boston Globe zu erlangen. Die New York Times Company hat nun zum Äußersten gegriffen und angekündigt die Zeitung einzustellen. Gestern Samstag reagierte die Zeitung und nutzte die Titelseite in eigener Sache um auf die Bedrohung zu reagieren. Auch die Aufmachergeschichte der heutigen Ausgabe ist dieser Auseinandersetzung gewidmet.