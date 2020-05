Mutige Zukunftskonzepte gefordert

at // Jeder Österreicher darf den ORF kritisieren. Doch nicht jeder Staatsbürger muss die Kritik auch öffentlich machen. Ein schwieriges Unterfangen in der Medien 2.5-Welt. Besonders herzerfrischend sind die ORF-Betadelungen der Vertreter politischer Parteien. Tagtäglich wird von irgendeinem Parteien-Vertreter der Verfall der öffentlich-rechtlichen, identitätsstiftenden Sendeanstalt betrauert, um postwendend gute Ratschläge auf den Küniglberg zu senden. Heute ist der frühere Bundesratspräsident Herwig Hösele an der Reihe. Er wünscht sich den ORF als "unverwechselbare, unabhängige Qualität mit Quote (Breitenwirksamkeit und nicht Nischenexistenz) verbindende führende `Zentralanstalt österreichischer Identät´ mit mitteleuropäischer Ausstrahlung zu positionieren, der die Zwangsgebühren legitimiert."