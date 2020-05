Musik-Download-Markt in Österreich wächst

eu6,6 Millionen Musik-Downloads wurden 2012 an Konsumenten in Österreich verkauft. Gegenüber 2011 ist dies ein Absatz-Zuwachs von 17,3 Prozent. In der Schweiz wurden 2012 um 19,4 Prozent mehr Musik-Downloads verkauft als 2011. Allerdings ist dieser Nachbarmarkt hinsichtlich Absatzvolumen deutlich grösser als jener in Österreich. In der Schweiz wurden 19,5 Millionen Tracks abgesetzt. Oder anders ausgedrückt: Jeder Schweizer erwarb 2012 2,4 Tracks. In der Musik-Nation Österreich wurden 0,8 Musikstücke digital gekauft. Und auf die deutschen Nachbarn entfallen 0,9 Downloads pro Kopf.