Musik aus dem Apfel

at // Dem Antenne Vorarlberg-Programm kann bei Bedarf auch via iPhone gelauscht werden. Mit der kostenlosen iTunes-Software können sowohl das iPhone als auch der iPod Touch zum Radio aufgerüstet werden. Diese Applikation wurde gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk entwickelt. Am Wochenende wurde das "Antenne Vorarlberg Digital"-Programmspektrum um "Hitz", ein 24-Stunden-Nonstop-Stream mit aktuellsten Hits, erweitert. atmedia.at