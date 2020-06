Murdochs Medienimperium überrascht mit kräftigem Umsatzplus

Rupert Murdochs Medienkonzern 21st Century Fox bleibt auf Wachstumkurs. Der Umsatz kletterte im ersten Geschäftsquartal bis Ende September im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar (6,3 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in New York mitteilte. Der Nettogewinn ging zwar von 1,26 auf 1,04 Milliarden Dollar zurück.

Doch die Ergebnisse fielen insgesamt besser aus als an der Wall Street erwartet worden war. Die Aktie stieg nachbörslich leicht. Neben zahlreichen Fernsehsendern gehört zu dem Konzern von Medienmogul Murdoch auch das bekannte Filmstudio 20th Century Fox.