Murauer von Mund zu Mund

Die Idee dazu stammt von der Grazer Agentur infect. Die Murauer Fanmania funktioniert auf zwei Ebenen. Online mit den zuvor skizzierten Fanclub-Gründungen. Je mehr Fans umso grösser werden die Gewinnchancen am Promotion-Ende. Laut Agentur wurden in der ersten Kampagenphase von etwa 3.500 Fanclub-Mitgliedern an die 30.000 Einladungen verschickt. Damit konvergiert die Facebook-Fanpage Murauerfan. Dort wurde die 1.000-Freunde-Marke bereits überschritten. Und Offline also an POS und POD - Point-of-Sale und Point-of-Drinking - wird die Promotion mit Sofortgewinnen, die sich in den Bierkapseln verbergen, vorangetrieben.