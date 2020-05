MuP Verlag übernimmt Magazin Skipper

deDer Freizeit & Wassersportverlag verkaufte das Magazin Skipper an den MuP Verlag. Dieser Verkauf erfolgte, wie Verleger Dieter Bergemann argumentiert, um "das Magazin crossmedial voranzutreiben" und dem Titel Entwicklungsmaßnahmen zu ermöglichen, "die uns so derzeit nicht zur Verfügung stehen". Der MuP Verlag baut mit Skipper sein Magazin-Portfolio aus, wird die Zeitschrift im Herbst 2013 relaunchen und will sie in weiterer Folge als "führendes Magazin für motorisierten Wassersport im deutschsprachigen Raum" positionieren.