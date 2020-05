at // In einem "Offenen Protestbrief" an die Präsidentin des Nationalrates Barbara Prammer kritisiert die Plattform "Rettet den ORF" die Nichtberücksichtigung im Zuge der morgigen parlamentarischen Enquete zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich. "Ich empfinde es als Desavouierung und Beleidigung das gerade jene Gruppe mundtot gemacht wird, von der die Initiative zu dieser Enquete ausgegangen ist", schreibt Plattform-Mitglied Kurt Bergmann einleitend.