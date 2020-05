Multiscreener rücken vor

Als Multiscreener sind jene Content-Konsumenten definiert, die ihre Inhalte-, Service- oder Shopping-Bedürfnisse via TV, PC, Smartphone oder Tablet stillen und dies auch noch in Parallelnutzung tun.



Basis dafür ist die Verfügbarkeit und Verbreitung von Endgeräten mit Screens. Beispielsweise stieg die Durchdringung von internet-fähigen Smartphones unter Europäern seit 2010 um 42 Prozent und macht nun 44 Prozent aus. 50,9 Millionen Europäer gehen mittlerweile via Tablets online und wenden im Schnitt 9,3 Internet-Stunden pro Woche auf.



Während die Online- und TV-Zeit von Second Screenern nahezu gleich ist, steigt die Online-Zeit bei Triple Screenern und Multiscreenern um 48 Prozent. Die TV-Zeit geht zwar zurück. Allerdings nur unwesentlich.



Multiscreening ist mittlerweile eine Screen-Nutzungsszenario, das sich während 24 Stunden des Tages abspielt und deren wichtigste Zeitzone der Abend also die vom TV her bekannte Primetime ist.