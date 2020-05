de // ProSiebenSat.1 fusioniert die beiden bisher getrennten Vermarktungstöchter SevenOne Media und SevenOne Interactive in der SevenOne Media GmbH. Die Kundenbetreuung erfolgt damit nach dem Prinzip "One Face to the Customer". Aus dieser Harmonisierung leitet SevenOne Media für sich einen Brutto-Werbemarktanteil von etwa 43 Prozent am deutschen Werbemarkt ab.