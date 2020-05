Muellers Büro

Sie berichtet an Anders Edholm, Vice President Media Relations and Issues Management, in der Electrolux-Zentrale in Stockholm. Mueller kommt von Shell und war als Communications Managerin Manufacturing für die gesamte externe und interne Kommunikation des deutschen Raffineriegeschäfts verantwortlich. Davor war sie acht Jahre Unternehmenssprecherin von Wal-Mart Deutschland.



atmedia.at