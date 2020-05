MTV, Viva und Nick im Korb

at // AdLink Media Austria ergänzt das Vermarktungsportfolio um die Online-Auftritte der Medienmarken MTV, Viva und Nick.de. Auf den Nick-Sites generierten österreichische Nutzer rund 4,9 Millionen PageImpressions im Februar. Auf Viva.tv waren im vergangenen Monat 1,3 Millionen PageImpressions aus Österreich zu verzeichnen. Die Reichweiten können per Standard-Werbemittel oder via Video-Ads - PreRollAds, Overlay VideoAds und Tandem VideoAds - genutzt werden. atmedia.at