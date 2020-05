Mr. Pay auf Social Media-Tour

at // Mit einer Realtime-Kampagne im Gepäck geht Mr. Pay, der Presenting Character von PayLife, in diesen Tag auf Promotion-Tour durch Österreich. Bis 13. November besucht Mr. Pay Einkaufsorte in Österreich, um Kunden zu treffen, sie bei deren Einkäufen zu begleiten und gegebenenfalls auch deren Rechnungen bis zu einer Höhe von 200 Euro zu begleichen.