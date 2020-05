MQ Wien zeigt viele Gesichter

Für Christian Strasser, Direktor des MQ Wien, ist die Kampagne "auf längere Sicht und in hohem Maße auch geeignet, um Themenstellung der im MQ ansässigen Institutionen an- und einzubinden und inhaltliche Schwerpunktsetzungen zu erlauben". Er diagnostiziert diese neue Werbelinie auch als "Identifikation fördernd, Miteinander betonend" und "Stärken akzentuierend".



Die Kampagne läuft derzeit an. Sie wird mittels City Lights, U-Bahn-Tafeln, Infoscreens sowie Print- und Online-Medien in die adressierten Zielgruppen transportiert.