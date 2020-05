MPreis launcht Einkauf-App

atDer in West-Österreich tätige Lebensmittel-Einzelhändler MPreis stellt Konsumenten eine Service-App zur Verfügung, die diese bei ihren täglichen Einkäufen begleiten und unterstützen will. Dieses Mobile Marketing-Service, das gleichzeitig den Einstieg für das Handelsunternehmen in das Thema bedeutet, liefert Sonder-Angebote, Koch-Tipps, einen Märkte-Finder, das Führen einer Einkaufsliste und dient zum Vertrieb von Reise-Angebote.