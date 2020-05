MPG Wien plant für Hunkemöller

Mittelpunkt der ersten anlaufenden Werbemaßnahmen ist der Hunkemöller-Shop in Graz. Konsumentinnen sollen über City Lights und Screens in das Outlet geführt werden. Hier findet auch der Auftakt der Expansion der Marke in Österreich statt. Weitere Shops sind derzeit in Planung.



MPG Wien realisiert zunächst eine regionale Kampagne. Diese soll auf Österreich ausgedehnt werden.



Havas Media betreut Hunkemöller in dessen europaweiten Kommunikationsbestrebungen. Hierfür ist als strategisches Ziel definiert, die Marke im Relevant Set der Lingerie- und Street-Fashion-Topmarken zu etablieren.

Und beispielsweise Agent Provocateur, natürlich nur im übertragenen Sinne, an die Wäsche zu gehen.



