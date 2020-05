MPG Austria holt 123einkauf.at-Etat

"In der ersten Phase ist es unser Ziel den Bekanntheitsgrad von 123einkauf.at möglichst schnell zu erhöhen", skizziert Media Contacts-Head Doris Kronberger-Ostler. Die Agentur plant dazu eine Streuung über Print-Medien, Online-Kanäle und Hörfunk.

Bindungs- und Branding-Kooperations-Promotion

Beispielsweise läuft seit 9. Juli 2012 mit Radio 88.6 eine Promotion, die 123einkauf.at Bekanntheit und Hörern des Programms Shopping-Budget einbringen. Die Aktion läuft zumindest bis 3. August 2012. Die Hörer-Bindungs- und 123einkauf.at-Branding-Kooperation beginnt auf der Facebook-Seite der Plattform. Nach der Freundschaftserklärung und der Gewinnspiel-Registrierung mit Telefonnummer ruft 88.6 im täglichen Programm Hörer auf, die sich ihrerseits wiederum telefonisch beim Sender melden sollen, "Ich höre 88.6 Der Musiksender" sagen und damit in das Finale der Einkaufsbudget-Verlosung, die am 2. August 2012 statt findet, kommen.



Die 123einkauf.at-Geschäftsführer Benno Flotzinger und Hellmut Schneider wollen und müssen "die Konsumenten schnellstens über die Leistungen" der Vergleichsplattform informieren. Denn sie begegnen hier ambitionierten Mitbewerbern wie meinKauf.at und Aktionsfinder.at, die ebenfalls veritablen Druck in diesem in Österreich jungen Marktsegment entwickeln.



