mPay24 und Billpay kooperieren

mPay24 vertreibt die Billpay-Produkte "Kauf auf Rechnung, Online-Ratenkauf und Lastschrift für Online-Shops" in Deutschland und schafft mehr Kundenkontaktpunkte für diese. In Österreich und der Schweiz führen die beiden Payment-Spezialisten den Online-Ratenkauf ein.



Die Kooperation ist möglich, da Billpay Endkonsumenten und mPay24 Unternehmensnkunden und somit händler serviciert. Das österreichische Unternehmen erweitert für seine Kunden das Payment-Portfolio, wodurch diese wiederum neue Werkzeuge zur Umsatzsteigerung in die Hände bekommen. Billpay verdichtet sein Vertriebsnetz und baut seinen bestehenden Kundenstamm aus.