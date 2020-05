Mourinho spielt für Braun

intReal Madrid-Trainer José Mourinho, von seinen Fans "The Special One" genannt, tritt, im Gegensatz zu seinem Pendant Pep Guardiola, dem Coach vom FC Barcelona, meistens perfekt rasiert auf. Braun macht den polarisierenden Erfolgstrainer zu seinem Testimonial für dessen Rasierer-Serie 7 und setzt auf dessen Wirkkraft als identitätsstiftendes Vorbild für Männer dieser Welt. Akzentuiert wird sein Werbe-Auftritt, wie der folgende Spot zeigt, durch das Wegtreten des Sessels. Eine Sequenz die die ganze Impulsivität von "The Special One" zum Ausdruck bringt: