de, at // Motor-Presse Stuttgart baut das Österreich-Engagement im Segment Sport aus. Der Verlag erweitert die redaktionelle Berichterstattung von Mountain Bike. Die liefert der Trendsport-Magazine-Verleger Wolfgang Rafetseder. Im Gegenzug gibt er seine Mountainbike Revue auf. Heute erscheint die letzte Ausgabe des Titels. Acht Seiten Moutainbike-Szene Österreich sind in der, am 15. Dezember erscheinenden Mountain Bike-Ausgabe 1/2010 zu lesen.