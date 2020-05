Mountain Mills Reklame für Gute

Die Gründer von Mountain Mill: das sind Daniel Tarmann und Martin Rohla. Rohla ist Lesern möglicherweise als Kopf und Geist hinter der Saint Charles Apotheke in Wien ein Begriff oder auch der biologischen Landwirtschaft gut. Bergmühle am nördlichen Stadtrand von Wien.



Tarmann und Rohla fanden wiederum in Thomas Weber, dem Herausgeber von Biorama, einem Magazin, das sich nachhaltigem Lebensstil im wahrsten Sinne des Wortes verschrieben hat und bei Monopol Medien erscheint, einen Gleichgesinnten. Gemeinsam gründeten sie Mountain Mill.



Die wechselseitige Kooperationsbereitschaft geht nun so weit, dass sich Monopol Medien und Moutain Mill auch ineinander verflochten. Monopol Medien besitzt 25 Prozent an der Agentur. Im Gegenzug wird die Agentur und deren Gesellschafter künftig zehn Prozent an dem Medienunternehmen halten.



Begleitet wird die Agentur von vier Advisory Partners. Und zwar von Markus Schindler, der bis 2012 Geschäftsführer der PR-Agentur Pleon Publico Wien war; von Coolhunterin Daniela Terbu; vom kaufmännischen Leiter des Hauses der Barmherzigkeit Wolfgang Huber und der Gründer und CEO der fair-finance Vorsorgekasse Markus Zeilinger.



Sitzt der Agentur ist am Gut Bergmühle. Auch deshalb kommt von dort Reklame für die Guten.