Motorsport ohne Motorengeräusche

at // adrivo Sportpresse erweitert sein Medien-Portfolio um ein Print-Spin-off von motorsport-magazin.com. Motorsport Magazin wird gemeinsam mit dem herausgeben Verlag Mountains Publishing realisiert. Der Titel erscheint monatlich. Die Erstausgabe ist in einer Auflage in Höhe von 60.000 Stück seit heute im Handel. Der Copy-Preis beträgt in Deutschland 4,50 und in Österreich 4,70 Euro. Das Heft ist 144 Seiten stark und spiegelt das aktuelle Geschehen der Motorsport-Welt ab. Die redaktionelle Verantwortung obliegt adrivo unter der Leitung von Stephan Heublein und Falko Schoklitsch. atmedia.at - Cover Erstausgabe